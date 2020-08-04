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У Бердичеві вшанували членів родин Праведників Світу

Українців було визнано "Яд Вашемом" за порятунок євреїв під час Голокосту.

У Бердичеві вшанували членів родин Праведників Світу
Фото: www.facebook.com

Сьогодні, 4 серпня, в оновленому Бердичівському міському театрі відбулася зворушлива церемонія, на якій посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон вітав членів родин двох Праведників Світу - українців, визнаних "Яд Вашемом" за порятунок євреїв під час Голокосту. 

Про це йдеться на сторінці спільноти "Ізраїль в Україні" у фейсбуці.

Церемонію було організовано та проведено за участі керівництва Житомирської області та мера Бердичева.

На жаль, з огляду на коронавірусну епідемію, лише обмежена громада була присутня на церемонії, яку висвітлювали засоби масової інформації. Родини рятівників були зворушені визнанням героїчних вчинків їхніх бабусь і дідусів.

Посол у своїй промові підкреслив важливість особливої поваги до тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував переслідуваних євреїв, особливо в час, коли спостерігається активізація антисемітських настроїв і подій. Приклад Праведників Світу має вчити нас опору антисемітизму та ксенофобії.

Церемонію було завершено уривком вистави за п'єсою Шалома Алейхема "Велика перемога". Саме ця п'єса була першою виставою цього театру 110 років тому.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до голови правління меморіального комплексу Яд Вашем (Ізраїль) Авнера Шалева з проханням про присвоєння митрополиту Андрею Шептицькому почесного звання "Праведник народів світу".

Митрополит Андрей керував операцією з порятунку понад 150 єврейських дітей у роки Голокосту в Західній Україні. Він не тільки віддавав накази ховати єврейських дітей у монастирях, а й забороняв хрестити цих дітей, щоб зберегти їх для єврейського народу. Частина цих дітей живі й сьогодні та зобов'язані життям Андрею Шептицькому.

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