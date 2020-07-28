У церемонії взяли участь міністри закордонних справ двох країн Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович.

27 липня у Варшаві відбулося офіційне відкриття нового приміщення Посольства України в Республіці Польща. В урочистій церемонії взяли участь міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович.

Нова будівля розташована в одному з найпрестижніших районів Варшави, Мокотові, інформує пресцентр українського МЗС.

Фото: пресцентр МЗС

Фото: пресцентр МЗС

За словами Дмитра Кулеби, у новому приміщенні першим розпочне роботу саме консульський відділ посольства. Міністр наголосив, що захист прав та інтересів громадян України, які проживають, перебувають, навчаються нині в Польщі, перебуває серед найважливіших пріоритетів міністерства.

"Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо. Прагнемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стала своєрідним культурно-інформаційним осередком і додатковим майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади та бізнесу", - заявив на відкритті Дмитро Кулеба.

Фото: пресцентр МЗС

Фото: пресцентр МЗС

Фото: пресцентр МЗС

У МЗС повідомляють, що нерухомість на вул. А. Мальчевського, 17 у Варшаві, в якій нині розташувалося нове приміщення посольства, Україна придбала ще у 2011 році. У січні 2012 року розпочалися ремонтні роботи, але вже у квітні 2013 року їх довелося призупинити через брак фінансування.

У вересні 2019 року будівництво відновилося. А вже у травні цього року польська сторона надала офіційний дозвіл на введення будівлі в експлуатацію.