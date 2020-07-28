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Порошенко привітав українців із річницею Хрещення Руси-України

"Закономірний історичний процес уже не можна зупинити".

Порошенко привітав українців із річницею Хрещення Руси-України
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із 1032-ю річницею Хрещення Руси-України. Привітання розміщене на сайті партії.

У ньому він наголосив, що після Хрещення знадобилося понад тисячу літ, щоб отримати власну незалежну церкву.

"Вибір Володимира виявився не лише релігійним, а й цивілізаційним. Майже вся Європа була на той час християнською. І вже за Ярослава Володимировича Київ став центром потужної європейської держави, інтегрованої в тогочасні політичні і культурні процеси континенту. ...Тож тисяча тридцять друга річниця Хрещення - це більше, ніж релігійне свято. Тому цей день важливий для усіх українців. Незалежно від того, хто яку віру сповідує – християнську, мусульманську, іудейську чи якусь іншу. Чи й взагалі хто є атеїстом", - зазначив Порошенко.

При цьому він наголосив, що пишається справою, порушеною за Томос.

"Неймовірно, але факт: така справа теж розслідується. І це ще не все. На ключових посадах в Офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Влада заблокувала закон, який зобов’язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв’язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою. Ігнорує влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної церкви України. Але ніхто вже не зможе заморозити розквіт нашої Церкви та її визнання іншими православними церквами", - значив експрезидент.

"ПЦУ росте і шириться. Вона зміцнює свій авторитет серед українців. Закономірний історичний процес вже не можна зупинити. Тим більше – розвернути назад. Це наше досягнення – незворотне", - резюмував Порошенко.

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