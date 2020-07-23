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Суд відпустив під особисте зобов'язання депутатів ветерана АТО, затриманого на акції проти Волошина

В акції на підтримку ветерана взяв участь Петро Порошенко.

Суд відпустив під особисте зобов'язання депутатів ветерана АТО, затриманого на акції проти Волошина
Фото: eurosolidarity.org

Печерський районний суд Києва відпустив ветерана АТО, громадського активіста Олександра Погребиського, затриманого за підозрою у вчиненні правопорушення щодо народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, під особисте зобов'язання шістьох депутатів від "Європейської солідарності": Михайла Забродського, Мустафи Джемілєва, Петра Порошенка, Ніни Южаніної, Артура Герасимова та Ростислава Павленка.

Експрезидент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, котрий прийшов підтримати активіста під час судового засідання, закликав не сприймати це як перемогу.

«Це ще не перемога. Перемога буде тоді, коли за ґратами опиняться справжні зрадники, які поставили під сумнів наш державний суверенітет, існування нашої держави, за яку патріоти України сотні років проливали свою кров. Вони є реальною п’ятою колоною країни-агресора, проти якої борються такі ветерани і патріоти, як Сашко», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, Олександр Погребиський був затриманий на акції проти реваншизму, під час якої облили зеленкою депутата від ОПЖЗ Олега Волошина та кількох його колег. "Європейська солідарність" наголошувала на непричетності активіста до цих подій і вимагала звільнити його.

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