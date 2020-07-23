"Попереду важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вилетів у Брюссель з офіційним візитом.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні працюю у Брюсселі. Символічно, що мій перший офіційний візит буде саме до столиці Європейського Союзу. Адже євроінтеграційний рух України для нашого уряду є важливим пріоритетом", - написав Шмигаль.

Прем'єр додав, що попереду в нього "важливі зустрічі, перемовини та підписання надважливої для України угоди".

Нагадаємо, на початку липня Шмигаль заявив, що міжнародні партнери "спокійно" поставилися до відставки голови Національного банку Якова Смолія, і доказом цього стане підписання угоди з Євросоюзом про п'яту програму макрофінансової допомоги на €1,2 млрд.

У рамках співпраці між Україною і ЄС у 2014-2019 роках уже було реалізовано чотири програми макрофінансової допомоги, а Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,81 євро. Усі отримані в попередні періоди кошти пішли на зменшення зовнішнього фінансового тиску, поліпшення платіжного балансу держави, забезпечення бюджетних потреб.

У травні 2020 року Євросоюз погодив п'яту програму на €1,2 млрд.