Президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга, яка перебуває в Україні з державним триденним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляють на сайті Офісу президента.
Зеленський та Зоммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.
Крім того, на Луганщині президенти ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".
Нагадаємо, Зоммаруга першою з іноземних лідерів відвідує Україну під час пандемії коронавірусу. Вона планувала приїхати в Україну ще в березні, але візит було відкладено через карантин.