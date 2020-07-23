Вони зустрінуться з представниками місії СММ ОБСЄ.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга, яка перебуває в Україні з державним триденним візитом, розпочали робочу поїздку до Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Зеленський та Зоммаруга зустрінуться з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької обласної державної адміністрації, а також вивчать гуманітарну ситуацію в області.

Крім того, на Луганщині президенти ознайомляться з реалізацією програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, Зоммаруга першою з іноземних лідерів відвідує Україну під час пандемії коронавірусу. Вона планувала приїхати в Україну ще в березні, але візит було відкладено через карантин.