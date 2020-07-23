Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
Луческу затаїв образу на "Шахтар", - Суркіс зустрівся з фанами
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
У трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина"
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Стало відомо, хто увійде до тренерського штабу Луческу в "Динамо"
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
МЗС: Розшифровка "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання в збитий в Ірані літак МАУ
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
Росія провела випробування зброї в космосі, - США
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Турчинов: якщо Зеленський вирішить наступати на Крим, я буду в перших лавах штурмового батальйону
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Блохін назвав призначення Луческу "плювком у душу"
Прощавай, 747
Прощавай, 747
ГоловнаПолітика

Корецького звільнили з ДБР

У наказі йдеться, що начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР звільнили «у зв’язку із скороченням посади».

Корецького звільнили з ДБР
Фото: скрін відео

Керівництво Державного бюро розслідувань звільнило керівника слідчої групи Олега Корецького «у зв’язку із скороченням посади». Про це сам Корецький розповів «Главкому» та показав фото наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.

Нещодавно у ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Раніше Корецький заявляв, що його намагатимуться звільнити з ДБР. Окрім того, в інтерв’ю «Главкому» він розповідав, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

А нещодавно Олег Корецький написав заяву директорові НАБУ Артему Ситнику про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також