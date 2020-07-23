Корецького звільнили з ДБР

У наказі йдеться, що начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР звільнили «у зв’язку із скороченням посади».

Керівництво Державного бюро розслідувань звільнило керівника слідчої групи Олега Корецького «у зв’язку із скороченням посади». Про це сам Корецький розповів «Главкому» та показав фото наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.

Нещодавно у ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Раніше Корецький заявляв, що його намагатимуться звільнити з ДБР. Окрім того, в інтерв’ю «Главкому» він розповідав, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

А нещодавно Олег Корецький написав заяву директорові НАБУ Артему Ситнику про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.