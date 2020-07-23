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Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки в столиці

"Кияни мають почуватися захищеними".

Кличко закликав правоохоронців посилити заходи безпеки в столиці
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ та поліцію, посилити заходи безпеки в столиці. Про це Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

«Одним із найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями – і в країні, і у столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити! І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки у столиці. Щоб кияни почувалися захищеними. Це і патрулювання в місті. Забезпечення правопорядку. І більш ефективна робота із виявлення та упередження можливих загроз. А також затримання та притягнення до відповідальності злочинців», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора станцію метро "Вокзальна" закривали через повідомлення про замінування. А днями вибухотехніки знешкодили два саморобні вибухові пристрої на ринку "Мінський".

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