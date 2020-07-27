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Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника

Столичну прокуратуру очолив Олег Кіпер.

Фото: facebook/Офіс генерального прокурора

У понеділок, 27 липня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора.

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

Венедіктова зазначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства", - наголосила генпрокурор.

Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступника начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України. 9 червня 2020 року наказом генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора м. Києва.

Олег Кіпер був люстрований у 2014 році, але у 2019-му Окружний адмінсуд Києва повернув йому посаду старшого прокурора головного управління нагляду. Суд визнав, що люстрація його та заступника прокурора Херсонщини Дмитра Кавуна була необґрунтованою, а причетність їх до узурпації влади Віктором Януковичем - недоведеною. 

Нагадаємо, у лютому Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним звільнення Сергія Юлдашева з посади прокуратура Києва і відновив його на посаді. Він був призначений у червні 2014 року, а вже в березні його звільнили згідно із законом про люстрацію.

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