"Слуга народу" зібралась провести з'їзд 21 серпня

Політична партія "Слуга народу" проведе з'їзд 21 серпня. На ньому будуть представлені кандидати на вибори мерів обласних центрів, а також на довибори в Верховну Раду по 208 округу в Чернігівській області.

Про це повідомила головний спікер партії, народна депутатка Євгенія Кравчук.

"Наша дружня професійна команда стає все більшою. І вже орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії «Слуга Народу» у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу", - написала вона в фейсбуці.

Попередні з'їзди "Слуги народу" відбулися 10 листопада 2019 року та 15 лютого 2020 року.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори, де будуть вибирати мерів та депутатів місцевих рад. Також в цей день виборці округу №208 в Чернігівській області повинні будуть обрати нового депутата Верховної Ради замість Валерія Давиденка, який загинув від вогнепального поранення у травні.