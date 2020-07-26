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"Слуга народу" зібралась провести з'їзд 21 серпня

Правляча партія назве своїх кандидатів на місцеві вибори.

"Слуга народу" зібралась провести з'їзд 21 серпня
Фото: Макс Требухов

Політична партія "Слуга народу" проведе з'їзд 21 серпня. На ньому будуть представлені кандидати на вибори мерів обласних центрів, а також на довибори в Верховну Раду по 208 округу в Чернігівській області.

Про це повідомила головний спікер партії, народна депутатка Євгенія Кравчук.

"Наша дружня професійна команда стає все більшою. І вже орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії «Слуга Народу» у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу", - написала вона в фейсбуці.

Попередні з'їзди "Слуги народу" відбулися 10 листопада 2019 року та 15 лютого 2020 року.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори, де будуть вибирати мерів та депутатів місцевих рад. Також в цей день виборці округу №208 в Чернігівській області повинні будуть обрати нового депутата Верховної Ради замість Валерія Давиденка, який загинув від вогнепального поранення у травні.

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