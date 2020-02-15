"Это не тот центризм, когда ты не знаешь, кто ты, и говоришь, что ты центрист".

Фото: Макс Левин

Партия "Слуга народа" объявила своей идеологий "украинский центризм"

Такое определение на съезде партии дал глава партии Александр Корниенко, сообщает корреспондентка LB.ua.

"Мы центристы. Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты и говоришь, что ты центрист", - заверил Корниенко.

В связи с этим глава партии предложил "украинский центризм как идеологию партии".

Корниенко во время своего выступления на съезде признал, что власть проводит реформы медленно.

"Мы обещали завершения эпохи лжи. Мы сделали очень много на центральном уровне. Но изменения продвигаются не так быстро. Пока у людей много вопросов. Один из вариантов ответа на эти вопросы - принять участие в местных выборах", - отметил Корниенко.

Он объявил о начале развития партии на местах.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, в мае 2019 года идеолог партии Руслан Стефанчук назвал "Слугу народа" либертарианской. Но уже через несколько месяцев тогдашний лидер партии Дмитрий Разумков сказал, что не согласен со Стефанчуком, потому что в социальной сфере пойти по пути либертарианства невозможно.

Его преемник Александр Корниенко после этого сказал, что партия будет искать компромисс между либеральными и социалистическими идеями.