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"Слуга народа" утвердила состав Высшего совета партии

В него вошли восемь человек.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Во время съезда "Слуги народа" делегаты утвердили состав Высшего совета партии, увеличив его до восьми человек. Об этом сообщает корреспондентка LB.ua.

В состав Высшего совета вошли нардепы Евгения Кравчук (коммуникация), Александр Качура (партийное строительство), Вадим Галийчук (международная работа), Роман Грищук (работа с сообществами), Ольга Коваль (образование и развитие), Анатолий Остапенко (юридические вопросы), Артем Культенко (региональное развитие), а также член партии Сергей Кострийчук (организационно-массовая работа).

Глава партии Александр Корниенко обьявил, что "Слуга народа" вводит изменения в статут. В частности вводит единый электронный реестр партии, контроль за членством в партии, членские взносы.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" официально объявила своим офисом КВЦ "Парковый".

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