Вакарчук задекларировал 13-миллионный гонорар

Депутат Верховной Рады, глава партии "Голос" Святослав Вакарчук зарегистрировал гонорар в размере 12,9 млн гривен от швейцарской компании Amber Production AG.

Данные о полученном доходе указаны на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Наконец получил гонорар за "Мировой тур", который "Океан Эльзы" отыграли в 2016-2017 годах. Компания-организатор зарубежной части тура выплатила мне гонорар за все 24 концерта, которые провели тогда в разных городах мира", - объяснил Вакарчук в своем фейсбуке происхождение этих средств.

Он заверил, что "как требует закон, из этой суммы будут уплачены все необходимые налоги", и заверил, что все его доходы как политика открыты.

"Мировой тур" группы "Океан Эльзы" продолжался больше года, в течение этого времени она дала около 70 концертов более чем в 20 странах мира.

Напомним, что Вакарчук - фронтмен группы "Океан Эльзы" с 1994 года. В 2019 году он второй раз стал депутатом Верховной Рады, возглавив избирательной список небольшой партии "Голос", созданной на базе партии "Платформа инициатив".

"Голос" не входит в коалицию, но по крайней мере в первые месяцы был главным союзником правящей партии "Слуга народа" в Раде.