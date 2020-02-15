"Слуга народа" официально объявила своим офисом КВЦ "Парковый"

В нем проходили избирательные кампании Зеленского и СН.

Партия "Слуга народа" избрала своим офисом конгрессно-выставочный центр "Парковый". Об этом в комментарии LB.ua перед началом съезда объявила заместительница главы фракции Евгения Кравчук.

"Мы решили, что это будет офис партии для разных наших структур", - сказала Кравчук.

Нардеп напомнила, что именно в "Парковом" проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии "Слуга народа".

В общественном хабе партии будут проводить съезды, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, сегодня и завтра пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".

Кроме того, сегодня в "Парковом" пройдет съезд "Слуги народа", где партию объявят центристской политсилой и изберут высший совет партии.

Напомним, в мае 2019 года идеолог партии Руслан Стефанчук назвал "Слугу народа" либертарианской. Но уже через несколько месяцев лидер партии Дмитрий Разумков сказал, что не согласен со Стефанчуком, потому что в социальной сфере пойти по пути либертарианства невозможно.

В ноябре новым главой партии был избран Александр Корниенко. Сразу после избрания он заявил, что "Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства. "Либеральные идеи не всеми поддерживаются, надо искать компромисс с социалистическими", - отметил Корниенко. Позже Корниенко назвал "Слугу народа" центристской партией.