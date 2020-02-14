В день всех влюбленных в Киеве из сквера на Дарницкой площади похитили клен в форме сердца.

Об этом информирует пресс-служба КП УЗН Днепровского района.

Как сообщается, работники коммунальных служб обнаружили пропажу утром 14 февраля.

"Обидно, когда вот так относятся к нашей работе... Сегодня утро в Днепровском районе начался с неприятных новостей - неизвестными было похищено дерево клена в сквере на Дарницкой площади в виде сердца. Наверное, такая валентинка стала неожиданностью для "одаренного", - говорится в сообщении.

Коммунальщики призвали не только ценить человеческий труд, но и беречь природу.

В КП УЗН Днепровского района отметили, что в Киеве за 2019 год высадили почти 13,5 тысяч деревьев и 122,3 тысячи кустов. При этом 166 деревьев и 2700 кустарников были украдены или уничтожены.