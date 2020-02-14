Украинский моряк пропал с сухогруза в Персидском заливе

Фонд помощи морякам "Ассоль" заявил о пропаже украинского моряка Александра Горяева с сухогруза Victoriya (IMO 9065912).

По информации благотворительной организации, это произошло 8 февраля в нейтральных водах Персидского залива по пути в Иран. Крюинговая компания сообщила родственникам пропавшего моряка о случившемся только 13 февраля.

За несколько дней до исчезновения в телефонном разговоре с родными Горяев рассказал о "недоразумениях" с капитаном и старпомом судна, гражданами России из Ростова-на-Дону.

"Моряк присутствовал на ужине и должен был заступить на вахту. Когда коллеги пришли будить его на вахту, в каюте 2-го помощника капитана не оказалось. У капитана и старпома из России был мотив не искать украинского моряка - для видимости судно сделало круг в районе предполагаемого места исчезновения и проследовало в ближайший порт. И только по приходу туда сообщили о том, что с борта исчез член экипажа", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что это уже третий подобный случай за последние недели. 23 января пропал моряк Денис Литвиненко с судна Star Aquila (IMO 9594573) возле берегов США, а 24 января - моряк Евгений Масленников с судна Green Italia (IMO 9045780) во время перехода из Эквадора в Панаму.