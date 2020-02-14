В субботу в Киеве до +5 градусов, без осадков

Ночью в столице -1…+1 градус.

В субботу, 15 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.