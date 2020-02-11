На значительной территории Украины завтра пройдут осадки

В Киеве 12 февраля облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег (днем местами), на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов. В Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -3…-8 градусов, днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь (днем местами), на дорогах кое-где гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, в Луганской области до -8 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов, в Одесской области до +10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ночью с мокрым снегом, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +4…+9 градусов.

Напомним, вчера в Украине резко ухудшилась погода, было объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра более сотни населенных пунктов остались без электричества.