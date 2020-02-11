"Укрпочта" закупит 500 передвижных почтовых отделений

За 2 года будет приобретено более 1000 передвижек, которые покроют 100% населенных пунктов страны

Компания "Укрпочта" объявила тендер на закупку первых 500 автомобилей, которые станут передвижными почтовыми отделениями. Об этом на фейсбуке сообщил глава компании Игорь Смелянский.

По его словам, в течение двух лет "Укрпочта" намерена запустить 1000 таких передвижных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов Украины.

"Это не просто передвижные отделения - это ключ к предоставлению финансовых услуг, реформы энергетики, а также доступности лекарственных препаратов для более чем 15 миллионов граждан Украины", - отметил Смелянский.

Напомним, 3 июля 2019 года Окружной административный суд Киева признал недействительными и отменил приказ Министерства инфраструктуры от 14 декабря 2017 года о стратегии развития "Укрпочты" в части внедрения мобильных отделений в селах с населением меньше 2000 жителей.