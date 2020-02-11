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В Киеве на Харьковском автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

62-летняя женщина погибла на месте происшествия.

В Киеве на Харьковском автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: Виталий Мирошниченко

Сегодня утром, 11 февраля, в Киеве на ул. Ревуцкого, 9 автомобиль Toyota Camry насмерть сбил женщину, переходящую проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Toyota ехала по ул. Ревуцкого в сторону ул. Здолбуновской. Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть 62-летней женщины. Местные жители говорят, что, несмотря на островок безопасности и разметку, дорогу перейти крайне трудно и опасно. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко
Фото: Виталий Мирошниченко

Напомним, в декабре 2019 года в Киеве на улице Кубанской Украины (бывшая Маршала Жукова) автомобиль Skoda на нерегулируемом пешеходном переходе сбил насмерть женщину. Водитель автомобиля двигался задним ходом и по непонятным причинам не увидел женщину, которая в это время переходила проезжую часть.

Виталий Мирошниченко
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