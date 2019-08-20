В Киеве возле Академгородка Mercedes насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Ночью в Киеве в Святошинском районе возле станции метро «Академгородок» неизвестный на автомобиле Mercedes смертельно наехал на женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются», - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в 1:15, виновник ДТП с места происшествия скрылся. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия опросили свидетелей и очевидцев аварии. Сейчас устанавливаются причины и механизм ДТП.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Киевские правоохранители разыскивают виновника ДТП.

Напомним, сегодня ночью в Киеве также произошла перестрелка на Голосеевской площади. Перестрелка завершилась тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка на Mercedes. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека.

По данным полиции пострадали трое мужчин. У одного - ножевое ранение ноги, у других - огнестрельные ранения.Также задержан автомобиль Volkswagen, на котором приехала одна сторона конфликта.