Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Чудесное перевоспитание
Чудесное перевоспитание
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка
В ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и 7-летняя девочка
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Луганской области около 80 тыс. жителей остались без воды из-за долгов "Лисичанскводоканала"

Предприятие задолжало 165 млн гривен.

В Луганской области около 80 тыс. жителей остались без воды из-за долгов "Лисичанскводоканала"
Фото: Макс Требухов

Около 80 тыс. абонентов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета Луганской области сегодня, 19 августа остались без централизованного водоснабжения из-за долгов предприятия за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Отмечается, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды автоцистернами.

Согласно сообщению на сайте КП "Лисичанскводоканал", предприятие получило предупреждение от общества с ограниченной ответственностью "Луганское энергетическое объединение" о прекращении поставок электроэнергии с 9:00 19 августа из-за долгов прошлых лет в сумме 165 млн гривен.

Напомним, в июне этого года в Полтаве пять микрорайонов остались без воды из-за долгов за электроэнергию. Под угрозой была вероятность остановки водоснабжения всего города и остановки канализационно-насосных станций.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также