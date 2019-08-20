В Луганской области около 80 тыс. жителей остались без воды из-за долгов "Лисичанскводоканала"

Около 80 тыс. абонентов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" Лисичанского городского совета Луганской области сегодня, 19 августа остались без централизованного водоснабжения из-за долгов предприятия за потребленную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска. Отмечается, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды автоцистернами.

Согласно сообщению на сайте КП "Лисичанскводоканал", предприятие получило предупреждение от общества с ограниченной ответственностью "Луганское энергетическое объединение" о прекращении поставок электроэнергии с 9:00 19 августа из-за долгов прошлых лет в сумме 165 млн гривен.

Напомним, в июне этого года в Полтаве пять микрорайонов остались без воды из-за долгов за электроэнергию. Под угрозой была вероятность остановки водоснабжения всего города и остановки канализационно-насосных станций.