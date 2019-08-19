В СЦКК заявили о готовности украинской стороны начать восстановление моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о готовности начать работы по восстановлению моста в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В частности, завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ «Станица Луганская», и до начала работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста.

В СЦКК подчеркнули, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

"Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 августа сотрудники ГосЧС разминировали территорию возле моста в Станице Луганской. При разминировании было обнаружено 197 взрывоопасных предметов.

К работе непосредственно на разрушенной части моста боевики украинских саперов не допустили.