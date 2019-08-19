Они отправляли террористам оборудование для шахт на сумму 30 млн гривен.

СБУ сообщила о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.

"Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы в оккупированные территории Донецкой области для использования на "национализированных" предприятиях.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30 млн гривен. Средства направлялись на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

Фото: ssu.gov.ua

Гендиректору предприятия, который является депутатом Донецкого облсовета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сотрудники СБУ блокировали незаконные пассажирские перевозки из временно оккупированных районов Луганской области на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Дельцы зарегистрировались как субъекты хозяйствования в "ЛНР". По оперативной информации, злоумышленники платили "налоги и сборы" в "бюджет" боевиков.