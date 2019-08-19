Во вторник в Киеве до +30, без осадков

Во вторник, 20 августа, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+32 градуса.

19 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.