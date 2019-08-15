В пятницу в Киеве до +21, местами кратковременный дождь

В пятницу, 16 августа, в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +19…+24 градуса, в Сумской области +25…+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+18 градусов, днем +19…+26 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +26…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +24…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температуравоздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

15 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.