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Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко

Останки пропавшей в 2018 году девушки нашли только в марте 2019 года.

Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко
Фото: npu.gov.ua

Польша передала Украине подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко в селе Субботцы Кировоградской области.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Сегодня, 15 августа, полицейские доставили задержанного в суд для избрания ему меры пресечения.

Останки пропавшей в 2018 году Дианы нашли только в марте 2019 года. При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района.

Следователи собрали доказательную базу о причастности парня к убийству девушки. После этого его объявили в розыск.

Фото: npu.gov.ua

Позже правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина скрывался на территории Польши.

"Сейчас, благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленника передали полиции Украины. Сегодня его доставят в суд для избрания меры пресечения", - рассказал замглавы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 24 августа 2018 в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя местная жительница Диана Хриненко. Девушка возвращалась домой и говорила по телефону с парнем. Примерно в 500 метрах от дома она закричала, что истекает кровью, "позвони родителям, я рядом", после чего связь оборвалась. На месте происшествия обнаружили следы крови и телефон, а девушка бесследно исчезла.

В ходе следствия полицейские выяснили обстоятельства исчезновения Дианы и установили двух мужчин, которые могут быть причастны к исчезновению. В конце марта нашли фрагменты ее одежды и человеческий скелет.

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