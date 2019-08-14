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Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе в среду
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженны сил Украины из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз открывали огонь: неподалеку Песков из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово  из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксирован один обстрел - вблизи Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, во вторник количество обстрелов на Донбассе возросло до 13.

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