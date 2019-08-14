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Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 16 августа

Урожай арбузов в Херсонской области превысил прошлогодний в два раза.

Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 16 августа
Фото: Александр Синенко / Facebook

Баржа с херсонскими арбузами и дынями отправится в Киев 16 августа.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Александр Синенко в Фейсбуке.

"Официально! 16 августа отправляем баржу с арбузом и дыней. Кооператив «Южный Союз» совместно с компанией «Нибулон» и сеть супермаркетов «Сильпо». Уже три года подряд мы с Нашего Края отправляем арбузы Днепром в Киев. Сегодня в области урожай арбузов превышает прошлогодний почти в два раза. Поэтому в этом году арбузы фермеров также отправятся с Нашего края в столицу. Киевляне, встречайте новую баржу с вкусными херсонскими арбузами!", - написал Синенко.

Напомним, до 2017 года арбузы в Украине по Днепру не возили более 10 лет. Регулярные перевозки бахчевых прекратились еще в 1990-х годах из-за упадка украинских портов.

Из-за отсутствия альтернативных видов транспортировки в "высокий сезон" выращивания арбузов цены на автомобильные перевозки вырастают в 2-2,5 раза, сложности с логистикой и сбытом создают ситуацию, когда около 30% урожая арбуза остается на поле. Поскольку арбузы грузятся насыпом, еще 10-13% продукции подвергается механическим повреждениям.

В 2017 году, благодаря премьер-минисрту Владимиру Гройсману, который написал по поводу восстановления баржевых перевозок арбузов радостный пост, в Украине возник мем "баржа с арбузами".

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