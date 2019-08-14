​Из-за африканской чумы свиней в Одесской области закрылось сто свиноферм

На борьбу с АЧС выделено 5 млн грн из областного бюджета.

Из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС), в Одесской области около ста разных свиноферм прекратили свою деятельность. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что с момента выявления на территории Украины вируса африканской чумы свиней, больше всего случаев было зафиксировано в Одесской области. По данным издания, по состоянию на начало августа, в регионе ликвидировали 58 вспышек этого заболевания.

По данным Госпотребслужбы, на борьбу с АЧС выделено 5 млн грн из областного бюджета.

Напомним, в начале июля случаи африканской чумы свиней были зафиксированы в трех областях: Одесской, Тернопольской и Сумской. Вирус спровоцировал значительное сокращение поголовья свиней в стране, а также стремительное подорожание свинины и сала.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.