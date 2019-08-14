Поезд задержался в пути на полтора часа, люди не пострадали.

Локомотив поезда Интерсити "Херсон - Киев" сгорел на железнодорожном вокзале в Николаеве 13 августа. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Сообщается, что задымление в локомотиве пассажирского поезда №766 обнаружили на станции "Николаев-Пассажирский" в 17:20. На место происшествия прибыли две бригады ГосЧС, локомотив отогнали от вокзала на безопасное расстояние. Для тушения огня использовался генератор пены средней кратности и два водяных стола на охлаждение, через полчаса возгорание удалось ликвидировать.

В результате пожара выгорела кабина тепловоза и генераторный отсек на площади 25 кв.м. Люди не пострадали.

Поезд отправился по маршруту с помощью запасного локомотива с задержкой 1 час 28 минут.

Фото: ГосЧС