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В зоне отчуждения полиция задержала 17 "сталкеров" за сутки

Туристам-экстремалам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Во время патрулирования чернобыльской территории зоны отчуждения правоохранители в течение суток обнаружили и задержали четыре группы "сталкеров", среди которых есть и иностранцы, которые проникли на территорию с целью туризма.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Первая группа из двух мужчин 28 и 42 лет была задержана в отселенном селе Любьянка. Нарушители - жители городов Енакиево и Николаева.

Вторую группу нарушителей - молодых люди 20 лет из Днепропетровской и Черниговской областей- правоохранители задержали в отселенном городе Припять.

На объекте "Чернобыль-2" была задержана третья группа киевлян 18, 19, 20 и 39 лет.

Вблизи села Бычки полиция задержала еще две группы туристов, четверо из которых граждане Франции 19, 20, 27 лет и проводник-киевлянин 25 лет. Остальные также киевляне и жители Донецкой области 18 и 20 лет.

В отношении данных граждан были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Туристам-экстремалам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы дел направлены в суд для принятия решения.

Напомним, администрация зоны отчуждения проводит официальные экскурсия по Чернобыльской зоне и собственно станции, а также отселенным городам Припять и Чернобыль. Самостоятельное пребывание в зоне опасно для туристов, так как они могут получить большую дозу радиации при взаимодействии с предметами, растениями или грунтом, и могут вывезти зараженные объекты за пределы зоны, подвергая заражению других людей.

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