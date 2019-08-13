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Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом желающих знакомств женщин

Во время переписки, женщина предложила украинскому военному собирать информацию в интересах ФСБ.

Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военных в соцсетях под видом желающих знакомств женщин
Фото: psychologyc

СБУ заявила, что российские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих познакомиться женщин. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства. 

Отмечается, что эти попытки вербовки являются многочисленными. В частности, сотрудники спецслужбы разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения Вооруженных сил Украины, который проходит службу в районе проведения ООС.

Через одну из соцсетей контролируемое лицо спецслужбами РФ установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы их личных отношений узнала о службе офицера в Вооруженных силах, после чего пыталась получить от него информацию военного и общественно-политического характера.

Во время переписки она предложила украинскому военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение. Женщина отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.

После этого предложения украинский офицер обратился в СБУ и предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала пенсионера - главу общественной организации по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Военного пенсионера спецслужбы РФ завербовали в 2014 году. 

Собранные данные злоумышленник передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове.Пенсионеру сообщили о подозрении в госизмене. 

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