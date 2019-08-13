​Соцсеть Tumblr, которую Yahoo купил за $1,1 млрд, продают владельцу WordPress за несколько миллионов

Компания Automattic Inc, которой принадлежит система управления контентом WordPress, покупает социальную сеть Tumblr.

Об этом говорится на сайте Verizon, который приобрела Tumblr в 2017 году в рамках поглощения Yahoo. В 2013 году Yahoo выложила за Tumblr 1,1 млрд долларов.

Стоимость продажи официально не раскрывается. Источники американского издания Axios оценили цену сделки "намного ниже" 20 млн долларов, а один собеседник сказал, что речь менее чем о 10 миллионах.

Tumblr - убыточная компания, несмотря на то что насчитывает 475 млн блогов и когда-то считалась ведущей соцсетью. Сейчас соцсеть во многом утратила свою популярность.

Около 200 сотрудников Tumblr перейдут на работу в Automattic Inc.

В 2018 году Tumblr попала в скандал с удалением приложения из App Store из-за детской порнографии. После этого владельцы соцсети ввели запрет на контент для взрослых, который публикуется пользователями. Владелец Automattic Мэтт Мулленвег в комментарии Wall Street Journal сказал, что запрет на порно в Tumblr останется в силе.