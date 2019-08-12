В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
Зеленский приказал уволить начальников полиции и СБУ в "янтарных" районах Украины
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Мир меняется, оставаясь прежним
Мир меняется, оставаясь прежним
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Зеленский устроил кадровые чистки в Житомире из-за ситуации с янтарем
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныця" намерена запустить поезд в Берлин в 2020 году

В прошлом году УЗ перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году.

"Укрзализныця" намерена запустить поезд в Берлин в 2020 году
Фото: 112.ua

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин. Об этом сообщил врио главы перевозчика Евгений Кравцов в интервью агентству «Униан».

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится со следующего года", - сказал он.

Кравцов также отметил, что «Укрзализныця» в прошлом году перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году. Поскольку есть спрос со стороны пассажиров, превозчик планирует и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение.

Напомним, ко Дню независимости между Киевом и Львовом «Укрзализныця» пустит дополнительный поезд. Поезд будет курсировать 23 и 26 августа со Львова, 24 и 27 августа из Киева.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также