"Укрзализныця" намерена запустить поезд в Берлин в 2020 году

В прошлом году УЗ перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году.

Акционерное общество "Укрзализныця" планирует в следующем году вернуть поезд Киев-Берлин. Об этом сообщил врио главы перевозчика Евгений Кравцов в интервью агентству «Униан».

"Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что он запустится со следующего года", - сказал он.

Кравцов также отметил, что «Укрзализныця» в прошлом году перевезла пассажиров в страны ЕС на 83% больше, чем в 2017 году. Поскольку есть спрос со стороны пассажиров, превозчик планирует и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение.

Напомним, ко Дню независимости между Киевом и Львовом «Укрзализныця» пустит дополнительный поезд. Поезд будет курсировать 23 и 26 августа со Львова, 24 и 27 августа из Киева.