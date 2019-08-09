Huawei представила альтернативу Android под названием HarmonyOS

Компания Huawei представила операционную систему HarmonyOS, предназначенную для устройств разных типов, в том числе компьютеров, смартфонов и телевизоров.
Трансляция презентации проходила в твиттере Huawei, пишет N+1.
Huawei Developer Conference 2019 https://t.co/E3CHreLkNX— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019
Huawei начала разрабатывать HarmonyOS еще два года назад, однако резко ускорила разработку несколько месяцев назад. Прежде всего это связано с санкциями, наложенными США, и запрещающими американским технологическим компаниям сотрудничать с Huawei. В том числе компания лишилась доступа к проприетарным сервисам Google для Android, а также сертификации своих новых устройств для работы с Windows.
В HarmonyOS используется микроядро, реализующее только самые базовые функции операционной системы. Наличие остальных компонентов будет зависеть от того, на каком устройстве используется операционная система, например, телевизоре или умных часах.
Для разработки под HarmonyOS Huawei создала интегрированную среду разработки, позволяющую создавать приложения под устройства разных типов. Компилятор Ark для HarmonyOS поддерживает код, написанный на языках C, C++, Java и Kotlin. В будущем система может получить поддержку приложений для Android и Linux.
Пока компания не планирует заменить Android в своих смартфонах на HarmonyOS, но заявляет, что при возникновении такой потребности процесс перевода не займет много времени. В будущем Huawei планирует открыть исходный код системы.