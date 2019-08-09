Huawei представила альтернативу Android под названием HarmonyOS

Фото: EPA/UPG

Компания Huawei представила операционную систему HarmonyOS, предназначенную для устройств разных типов, в том числе компьютеров, смартфонов и телевизоров.

Трансляция презентации проходила в твиттере Huawei, пишет N+1.

Huawei Developer Conference 2019 https://t.co/E3CHreLkNX — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Huawei начала разрабатывать HarmonyOS еще два года назад, однако резко ускорила разработку несколько месяцев назад. Прежде всего это связано с санкциями, наложенными США, и запрещающими американским технологическим компаниям сотрудничать с Huawei. В том числе компания лишилась доступа к проприетарным сервисам Google для Android, а также сертификации своих новых устройств для работы с Windows.

В HarmonyOS используется микроядро, реализующее только самые базовые функции операционной системы. Наличие остальных компонентов будет зависеть от того, на каком устройстве используется операционная система, например, телевизоре или умных часах.

Фото: twitter.com/HuaweiMobile

Для разработки под HarmonyOS Huawei создала интегрированную среду разработки, позволяющую создавать приложения под устройства разных типов. Компилятор Ark для HarmonyOS поддерживает код, написанный на языках C, C++, Java и Kotlin. В будущем система может получить поддержку приложений для Android и Linux.

Пока компания не планирует заменить Android в своих смартфонах на HarmonyOS, но заявляет, что при возникновении такой потребности процесс перевода не займет много времени. В будущем Huawei планирует открыть исходный код системы.