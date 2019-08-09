Uber отчитался о самом большом квартальном убытке за всю историю компании

Убыток американской компании Uber во втором квартале 2019 года достиг рекордных $5,2 млрд, пишет CNN со ссылкой на отчетность компании.

Стремительный рост убытков в основном связан с большими расходами в связи с выходом на биржу компании. На это, как следует из отчетности, Uber потратил $3,9 млрд. В мае Uber провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет.

Но даже без этих расходов убыток компании составил бы $1,3 млрд, это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Еще одна причина роста потерь - жесткая конкуренция с другими компаниями, такими как Lyft, и расходы на субсидирование тарифов и привлечение водителей. Кроме того, Uber много инвестирует в сервис доставки.

Выручка компании во втором квартале составила $3,1 млрд. Это всего на 14% больше по сравнению с предыдущим годом и не так много, как ожидают инвесторы от компаний, которые только что вышли на биржу.

Uber предполагает, что 2019 год станет "пиковым" по убыткам, в 2020 и 2021 годах потери должны снизиться, пишет Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Дара Хосровшахи.