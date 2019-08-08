BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в августе на 5,1%

Кабмин обещал снижение минимум на 5,5%.

"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в августе на 5,1%
Фото: Maxal_Tamor/Depositphotos

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила цену на природный газ для населения в августе до 4 тыс. 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время в компании отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В целом с апреля этого года цена, по которой "Нефтегаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%.

Ранее в Кабмине сообщали, что конечная цена газа для населения в августе снизится минимум на 5,5%, по сравнению с июльской ценой, и составит не более 4 640 гривен/тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).

Как сообщалось, цена на газ для промышленных потребителей в августе была снижена на 7,2-7,5%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также