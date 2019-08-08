"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в августе на 5,1%

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила цену на природный газ для населения в августе до 4 тыс. 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время в компании отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

В целом с апреля этого года цена, по которой "Нефтегаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%.

Ранее в Кабмине сообщали, что конечная цена газа для населения в августе снизится минимум на 5,5%, по сравнению с июльской ценой, и составит не более 4 640 гривен/тыс. кубометров (без НДС и стоимости транспортировки).

Как сообщалось, цена на газ для промышленных потребителей в августе была снижена на 7,2-7,5%.