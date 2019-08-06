Верховный Суд не отдал Приватбанку киевскую недвижимость Коломойского

Верховный суд отказал Приватбанку во взыскании недвижимости компаний группы Приват Игоря Коломойского в счет погашения кредита. Об этом сообщает Finbalance, ссылаясь на решение суда от 31 июля.

Приватбанк пытался взыскать земельный участок в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской, 21, площадью 0,19 га и начальной стоимостью 52,6 млн грн. Участок принадлежит компании АС-МВК.

Кредитный договор на сумму 564 млн грн был заключен в декабре 2008 года между Приватбанком и ООО АС-МВК. В мае 2009 года АС-МВК передала в ипотеку для банка указанный земельный участок. В дальнейшем, по данным полиции, в период с 2010 по 2017 год, вопреки условиям ипотечного договора на земельном участке без согласования с банком было построено жилищно-офисное здание, инвестором которой стало ООО КУА Финансовый капитал (один из основателей АС-МВК).

Также Верховный Суд отказал ПриватБанку в обращении взыскания на 92 объекта недвижимого имущества КУА Финансовый капитал. Банк предлагал реализовать недвижимость на публичных аукционах.

Ранее Кассационный суд Киева остановил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда.