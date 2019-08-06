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Международные резервы Украины достигли шестилетнего максимума

Валютные запасы приблизились к отметке $22 млрд.

Международные резервы Украины достигли шестилетнего максимума
Фото: НБУ

Международные резервы Украины в июле выросли на $1,2 млрд и по состоянию на 1 августа составили $21 840,13 млн.

Это самый высокий показатель с июля 2013 года, когда резервы превышали $22,7 млрд, свидетельствуют данные Национального банка.

Изменение объемов валютных резервов в июле было связано с тремя основными факторами:

  • благоприятная ситуация на валютном рынке позволила пополнить резервы на общую сумму $1,271 млрд; $405,2 млн купили в ход интервенций по выбору лучшего курса и еще $865,9 млн - по единому курсу.
  • расходы по обслуживанию и погашению госдолга в размере $1,019 млрд почти полностью компенсировали за счет размещения валютных облигаций внутреннего госзайма ($1,006 млрд)
  • переоценка финансовых инструментов снизила их стоимость на $56,6 млн.

НБУ сообщил, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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