Wizz Air откроет шесть рейсов из Одессы и один из Львова

Авиакомпания Wizz Air (Венгрия) в начале ноября вернется в аэропорт "Одесса" и откроет шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии, а также запустит рейс "Львов - Ларнака (Кипр)".

Об этом сообщает Аvianews.

Как сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям авиакомпании Паулина Госк на пресс-конференции в новом терминале аэропорта "Одесса", с 1 ноября лоу-кост полетит из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября - в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября - в Братиславу. Частота полетов по всем маршрутам составит два рейса в неделю.

Новые направления Wizz Air частично пересекаются с рейсами, которые ранее анонсировал Ryanair. Лоу-кост уже летает из Одессы в Краков, а осенью планирует запустить также рейсы в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань. Таким образом, авиакомпании будут иметь четыре общих маршрута в Одессе.

Также Wizz Air добавит 11-й по счету маршрут во Львов. С 28 октября лоу-кост начнет летать два раза в неделю из Львова в Ларнаку на Кипре.

Напомним, в июле сообщалось, что Wizz Air сокращает частоту 17 рейсов из Киева из-за задержки поставок самолетов.