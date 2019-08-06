Группа компаний "Добробут" купила клинику "Борис"

Группа компаний "Добробут" купила 100% компании "Борис", предоставляющей медицинские услуги. Об этом сообщила пресс-служба "Добробута".

Финансовые условия соглашения не разглашаются.

Согласно сообщению, интеграция клиники "Борис" в медицинскую сеть "Добробут" начнется с объединения отделений неотложной медицинской помощи, а именно диспетчерских служб обеих клиник, что позволит значительно сократить время приезда к пациенту, поскольку это является критическим при предоставлении медицинской помощи.

Дальнейший план интеграции будет разработан на протяжении года.

Ранее Антимонопольный комитет разрешил входящей в группу компаний "Добробут" компании "Satumco Limited" (Кипр) приобрести более 50% предоставляющей медицинские услуги компании "Борис".

В июле стало известно, что один из совладельцев клиники "Борис" находится в международном розыске.

Напомним, клиника "Борис" заключила договор с Национальной службой здоровья Украины, то есть, с врачами клиники можно подписывать декларации о первичной медицинской помощи.