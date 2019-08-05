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Харченко из Sanofi возглавил рецептурное направление "Дарницы"

Валентин Харченко имеет 20-летний опыт работы в международной фармацевтической индустрии.

Харченко из Sanofi возглавил рецептурное направление "Дарницы"
Фото: пресс-служба

Маркетинг и продажи рецептурного направления фармацевтической компании "Дарница" возглавил Валентин Харченко. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишут "Українські новини"

Он стал еще одним топ-менеджером с опытом работы в международном бизнесе, пришедшим в компанию за последний год. В сентябре 2018 года к "Дарнице" присоединился бывший руководитель украинского офиса Microsoft и экс-глава Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив. Он возглавил совет управляющей компании "Дарницы". В январе 2019 года гендиректором компании был назначен Андрей Обризан, также имеющий опыт работы в международных компаниях. В июле 2019 года руководителем коммерческого департамента "Дарницы" стала Елена Филинюк из корпорации AbbottLaboratories.

Валентин Харченко имеет 20-летний опыт работы в международной фармацевтической индустрии на позиции регионального руководителя команды маркетинга и продаж компании Sanofi. Он получил медицинское образование по специальности "Лечебное дело", степень магистра бизнес-администрирования, изучал маркетинг в Киево-Могилянской бизнес-школе.

"Дарница" активно привлекает талантливых менеджеров, имеющих практический опыт в создании эффективных команд. Кейс Валентина Харченко по успешной интеграции трех стран в одну команду по продажам и маркетингу является свидетельством эффективности его подходов. Этот опыт станет органичным дополнением знаний и навыков, которые уже есть в коммерческой команде "Дарницы" и поможет компании достичь намеченных бизнес-целей" - прокомментировал новое назначение генеральный директор компании Андрей Обризан.

"Дарница" является лидером по реализации продукции в натуральном выражении, имеет сбалансированный портфель рецептурных препаратов и сильные бренды. Ближайшая цель - расширить и укрепить это лидерство с помощью сильной маркетинговой стратегии ", - сообщил Валентин Харченко.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.

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