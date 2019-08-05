Немецкая RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в Украине

До этого операции продажи газа проходили исключительно на западной границе Украины.

Немецкая компания RWE AG в июле впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

До этого операции продажи газа RWE осуществляла исключительно на западной границе Украины. Переговоры об использовании украинских подземных хранилищ с RWE продолжались несколько лет.

"Раньше RWE работала только на границе Украины, а теперь мы можем использовать украинские газовые хранилища. На сегодня RWE уже осуществил операции по ввозу и вывозу газа на территорию Украины, в том числе и в ПХГ в режиме "таможенный склад", - сказал представитель RWE Дитрих Хоффманн

В свою очередь руководитель филиала "Укртрансгаза" "Оператор газохранилищ Украины" Богдан Максимчук отметил, что следующим шагом, который сделает украинские ГТС более востребованными у европейских партнеров станет введение услуги транспортировки на короткие расстояния "short-haul services".

RWE является поставщиком для более 20 миллионов потребителей электроэнергии и 10 миллионов потребителей газа в Европе.

На сегодня в Украине эксплуатируется 11 ПХГ, еще одно хранилище находится на временно неподконтрольной территории (Луганская область). Два из ПХГ созданы на базе водоносных структур, а остальные - на базе истощенных газовых месторождений. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд куб. м.

До 2017 года таможенное оформление природного газа, транспортируемого на таможенную территорию Украины для его хранения в ПХГ, можно было проводить только в таможенном режиме "транзит". Также положениями Таможенного кодекса Украины установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом - 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров.

Режим "таможенного склада" позволяет компаниям, в том числе иностранным, хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при дальнейшей транспортировке природного газа с территории Украины.