РБК-Україна: держава вимушено призупинила накопичення газу у сховищах

На початку цього тижня Україна вимушено призупинила накопичення газу в своїх сховищах, пише РБК-Україна з посиланням на відкриті дані Оператора ГТС і європейських газових платформ. Це відбулося на тлі російських ударів по енергетиці та зупинки імпортних постачань через Польщу.

За даними Оператора газотранспортних систем України, з 6 години 20 жовтня імпорт газу через Польщу, що раніше становив понад 9 млн кубометрів на добу, припинили через планову модернізацію на точці з’єднання української і польської систем. Відновити імпорт планують нині, 23 жовтня.

22 жовтня запас газу в ПСГ незначно знизився – на 0,01%.

Україна планувала накопичити для опалювального сезону 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 4,6 млрд кубометрів мав становити імпорт. Цей розрахунок робили до початку цьогорічних масованих атак на газову інфраструктуру.