«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаЕкономікаДержава

РБК-Україна: держава вимушено призупинила накопичення газу у сховищах

22 жовтня запас газу в ПСГ знизився на 0,01%.

РБК-Україна: держава вимушено призупинила накопичення газу у сховищах
На одному із газосховищ України
Фото: utg.ua

На початку цього тижня Україна вимушено призупинила накопичення газу в своїх сховищах, пише РБК-Україна з посиланням на відкриті дані Оператора ГТС і європейських газових платформ. Це відбулося на тлі російських ударів по енергетиці та зупинки імпортних постачань через Польщу. 

За даними Оператора газотранспортних систем України, з 6 години 20 жовтня імпорт газу через Польщу, що раніше становив понад 9 млн кубометрів на добу, припинили через планову модернізацію на точці з’єднання української і польської систем. Відновити імпорт планують нині, 23 жовтня. 

22 жовтня запас газу в ПСГ незначно знизився – на 0,01%.

Україна планувала накопичити для опалювального сезону 13,2 млрд кубометрів газу, з яких 4,6 млрд кубометрів мав становити імпорт. Цей розрахунок робили до початку цьогорічних масованих атак на газову інфраструктуру.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies