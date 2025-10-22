Свириденко: ціни на електроенергію для населення не будуть піднімати

Також збережуть пільгову ціну для споживачів із електроопаленням.

Ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд продовжив дію покладення спеціальних обов'язків на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

«Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год», - зазначила Свириденко.

Вона також повідомила, що збережуть і пільгову ціну для споживачів з електроопаленням. «Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна — 2,64 грн за кВт⋅год., а за споживання понад встановленого ліміту ціна — 4,32 грн за кВт⋅год», - уточнила прем’єрка.