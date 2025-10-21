Рада ухвалила за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції комітету до проєкту Бюджету-2026

До кінця дня планують розглядати депутатські правки до проєкту бюджету, щоб завтра ухвалити його в першому читанні.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції бюджетного комітету до проєкту бюджету на 2026-ий рік. За рішення проголосували 239 нардепів, стало відомо з трансляції на каналі ВР.

Комітет з питань бюджету розглянув урядовий проєкт кошторису на 2026 рік та підготував бюджетні висновки Верховної Ради – перелік ключових рекомендацій уряду доопрацювати головний фінансовий документ держави до другого читання.

"Ми рекомендували уряду збільшити фінансування оборони, освіти, охорони здоров’я та місцевих бюджетів, а також передбачити нові інструменти підтримки бізнесу і розмінування. Цей бюджет має бути збалансованим – і водночас спрямованим на відновлення економіки та підтримку людей", – зазначила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу").

Основні пропозиції Бюджетного комітету

Оборона:

Комітет пропонує уряду розглянути можливість збільшення видатків на:

озброєння для Збройних сил України

забезпечення підрозділу "Альфа" Служби безпеки України

Службу зовнішньої розвідки.

Освіта:

Бюджетні висновки рекомендують уряду низку кроків для покращення оплати праці педагогів та підтримки освітньої інфраструктури:

розробити нову модель оплати праці вчителів середньої школи, щоб обіцяне підвищення на 50% було реальним, а не номінальним

поетапно підвищити з 1 січня 2026 року на 50% зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

спрямувати 500 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази релокованих університетів із прифронтових територій.

Охорона здоров’я:

Комітет пропонує:

додатково передбачити кошти на закупівлю ліків для пацієнтів із ахондроплазією, аутоімунними захворюваннями нервової системи та нейром’язовими розладами (понад уже закладені 15,1 млрд грн)

визначити Міністерство охорони здоров’я єдиним відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти у сфері медицини – з передачею відповідних коштів від ДУС і Національної академії медичних наук

збільшити на 500 млн грн фінансування таких інвестиційних проєктів.

Місцеві бюджети:

Для зміцнення спроможності громад комітет пропонує:

під час розрахунку горизонтального вирівнювання враховувати дані Держстату про чисельність населення та Мінсоцу – про кількість ВПО

опрацювати механізм погашення різниці в тарифах

розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад, щоб посилити їхню фінансову автономію.

Соціальна сфера:

Серед ключових рекомендацій:

уряду підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії – із єдиними підходами до виходу на пенсію та індексації таких виплат на загальних умовах

збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка бізнесу:

Бюджетний комітет пропонує суттєво розширити програми економічного відновлення:

щонайменше 2 млрд грн – на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель;

1 млрд грн – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни (новий напрям підтримки)

розглянути можливість додаткових коштів для:

Грантів підприємцям на будівництво овоче- та картоплесховищ. Грантів ветеранам на започаткування власної справи. Часткової компенсації вартості сільгосптехніки. Підтримки агровиробників у зонах, що постраждали від бойових дій.

Тепер уряд має доопрацювати документ до другого читання, врахувавши пропозиції парламенту.

Робоча група Комітету Верховної Ради з питань бюджету вже опрацювала 3339 поправок до проєкту Бюджету-2026. Враховано комітетом лише 63.

У разі ухвалення бюджету у першому читанні 22 жовтня, друге читання очікується орієнтовно 18–20 листопада, прогнозує Підласа.