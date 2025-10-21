Рада ухвалила за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції комітету до проєкту Бюджету-2026

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт постанови про висновки та пропозиції бюджетного комітету до проєкту бюджету на 2026-ий рік. За рішення проголосували 239 нардепів, стало відомо з трансляції на каналі ВР.
Комітет з питань бюджету розглянув урядовий проєкт кошторису на 2026 рік та підготував бюджетні висновки Верховної Ради – перелік ключових рекомендацій уряду доопрацювати головний фінансовий документ держави до другого читання.
"Ми рекомендували уряду збільшити фінансування оборони, освіти, охорони здоров’я та місцевих бюджетів, а також передбачити нові інструменти підтримки бізнесу і розмінування. Цей бюджет має бути збалансованим – і водночас спрямованим на відновлення економіки та підтримку людей", – зазначила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа ("Слуга народу").
Основні пропозиції Бюджетного комітету
Оборона:
Комітет пропонує уряду розглянути можливість збільшення видатків на:
- озброєння для Збройних сил України
- забезпечення підрозділу "Альфа" Служби безпеки України
- Службу зовнішньої розвідки.
Освіта:
Бюджетні висновки рекомендують уряду низку кроків для покращення оплати праці педагогів та підтримки освітньої інфраструктури:
- розробити нову модель оплати праці вчителів середньої школи, щоб обіцяне підвищення на 50% було реальним, а не номінальним
- поетапно підвищити з 1 січня 2026 року на 50% зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
- спрямувати 500 млн грн на оновлення матеріально-технічної бази релокованих університетів із прифронтових територій.
Охорона здоров’я:
Комітет пропонує:
- додатково передбачити кошти на закупівлю ліків для пацієнтів із ахондроплазією, аутоімунними захворюваннями нервової системи та нейром’язовими розладами (понад уже закладені 15,1 млрд грн)
- визначити Міністерство охорони здоров’я єдиним відповідальним за всі публічні інвестиційні проєкти у сфері медицини – з передачею відповідних коштів від ДУС і Національної академії медичних наук
- збільшити на 500 млн грн фінансування таких інвестиційних проєктів.
Місцеві бюджети:
Для зміцнення спроможності громад комітет пропонує:
- під час розрахунку горизонтального вирівнювання враховувати дані Держстату про чисельність населення та Мінсоцу – про кількість ВПО
- опрацювати механізм погашення різниці в тарифах
- розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового) до бюджетів громад, щоб посилити їхню фінансову автономію.
Соціальна сфера:
Серед ключових рекомендацій:
- уряду підготувати законопроєкт про спеціальні пенсії – із єдиними підходами до виходу на пенсію та індексації таких виплат на загальних умовах
- збільшити видатки на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Підтримка бізнесу:
Бюджетний комітет пропонує суттєво розширити програми економічного відновлення:
- щонайменше 2 млрд грн – на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель;
- 1 млрд грн – на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни (новий напрям підтримки)
- розглянути можливість додаткових коштів для:
- Грантів підприємцям на будівництво овоче- та картоплесховищ.
- Грантів ветеранам на започаткування власної справи.
- Часткової компенсації вартості сільгосптехніки.
- Підтримки агровиробників у зонах, що постраждали від бойових дій.
Тепер уряд має доопрацювати документ до другого читання, врахувавши пропозиції парламенту.
Робоча група Комітету Верховної Ради з питань бюджету вже опрацювала 3339 поправок до проєкту Бюджету-2026. Враховано комітетом лише 63.
У разі ухвалення бюджету у першому читанні 22 жовтня, друге читання очікується орієнтовно 18–20 листопада, прогнозує Підласа.