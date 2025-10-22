СБУ продемонструвала нове покоління морських дронів "Sea Baby"

Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ "Sea Baby".

"Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року", – розповіли у СБУ.

Як повідомив один з керівників військової контррозвідки СБУ, який курує діяльність 13 Головного управління ДВКР "Хантер", оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю. Перший – оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей. Другий переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню "Град".

Фото: СБУ Нове покоління морських дронів "Sea Baby"

За словами очільника відомства генерал-лейтенанта Василя Малюка, українські дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність.

"Нове покоління «Sea Baby» – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – зазначив він.

А бригадний генерал СБУ Іван Лукашевич («Хантер») розповів, що під час цьогорічного ураження Кримського мосту дрони доставили до потрібної точки вибухівку. Нею й були підірвані опори цієї незаконної споруди.

Нові модифікації "Sea Baby" побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Служба безпеки постійно розробляє також інші зразки новітнього озброєння і вже успішно застосовує їх у Чорному морі, однак поки інформацію про ці засоби не розголошують.

У СБУ нагадали, що активне використання Україною безекіпажних платформ змусило Росію передислокувати більшість своїх військових суден у бухту Новоросійська і дозволило розблокувати "зерновий коридор".