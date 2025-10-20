Сьогодні у всіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості

Сьогодні, 20 жовтня, у всіх регіонах із 06:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Як розповіли у Міненерго, це роблять у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою масованими обстрілами та пошкодженнями енергетичної інфраструктури.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівської та Донецької областей. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам.

На Чернігівщині продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії, через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону.

Тому споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.