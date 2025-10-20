Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ЕкономікаДержава

Сьогодні у всіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості

Графіки діють із 06:00 до 22:00. 

Сьогодні у всіх регіонах застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості
Фото: Укренерго

Сьогодні, 20 жовтня, у всіх регіонах із 06:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.

Як розповіли у Міненерго, це роблять у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою масованими обстрілами та пошкодженнями енергетичної інфраструктури.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Чернігівської та Донецької областей. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. 

На Чернігівщині продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії, через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону.

Тому споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

  • ДСНС розгорнула 500 "Пунктів незламності" по всій Україні на випадок блекаутів, ще 500 - в резерві.
