ДСНС розгорнула 500 "Пунктів незламності" по всій Україні на випадок блекаутів, ще 500 - в резерві

Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам, де люди часто залишаються без електроенергії та тепла.

Понад пів тисячі "Пунктів незламності" вже працюють по всій Україні, забезпечуючи людей теплом, чаєм та зарядкою для телефонів. Ще понад 500 пунктів - у резерві, а органи місцевого самоврядування також розгортають свої пункти.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У цих пунктах можна обігрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю й отримати допомогу чи просто перепочити під час можливих блекаутів, розповів директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький на брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ми нарощуємо кількість мобільних і пересувних пунктів, а стаціонарні облаштовуємо на базі наших підрозділів. Маємо намети, обладнані генераторами й тепловими пушками", - зазначив він.

Вітовецький підкреслив, що тільки силами ДСНС прийняти всіх охочих неможливо. Тому органи місцевого самоврядування паралельно розгортають свої "Пункти незламності".

Також особлива увага приділяється прифронтовим регіонам, де люди часто залишаються без електроенергії та тепла.