Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС розгорнула 500 "Пунктів незламності" по всій Україні на випадок блекаутів, ще 500 - в резерві

Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам, де люди часто залишаються без електроенергії та тепла.

ДСНС розгорнула 500 "Пунктів незламності" по всій Україні на випадок блекаутів, ще 500 - в резерві
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Понад пів тисячі "Пунктів незламності" вже працюють по всій Україні, забезпечуючи людей теплом, чаєм та зарядкою для телефонів. Ще понад 500 пунктів - у резерві, а органи місцевого самоврядування також розгортають свої пункти.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

У цих пунктах можна обігрітися, зарядити телефон, випити гарячого чаю й отримати допомогу чи просто перепочити під час можливих блекаутів, розповів директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький на брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ми нарощуємо кількість мобільних і пересувних пунктів, а стаціонарні облаштовуємо на базі наших підрозділів. Маємо намети, обладнані генераторами й тепловими пушками", - зазначив він. 

Вітовецький підкреслив, що тільки силами ДСНС прийняти всіх охочих неможливо. Тому органи місцевого самоврядування паралельно розгортають свої "Пункти незламності". 

Також особлива увага приділяється прифронтовим регіонам, де люди часто залишаються без електроенергії та тепла.

  • "Пункти незламності" - це спеціальні місця в Україні, створені для підтримки населення під час надзвичайних ситуацій, особливо в умовах війни. Вони з’явилися у листопаді 2022 року, коли масовані удари по енергетичній інфраструктурі призвели до блекаутів у багатьох містах України. Перші пункти почали працювати у звільненому Херсоні. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies